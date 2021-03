Presenze di livello nei sentieri Mtb del Golfo Dianese. Nei giorni scorsi la squadra della Nazionale Italiana di Crosscountry si è allenata sul Trail Maiali di San Bartolomeo al Mare mentre domenica 21 marzo è stata la volta della squadra professionistica INEOS Grenadiers che, dopo la partecipazione alla Classicissima “Milano – Sanremo” del giorno precedente, ha scelto le Antenne di Cervo per i test materiali. La Ineos Grenadiers, nota in passato come Sky e Team Ineos, vanta nelle proprie fila, tra gli altri, atleti del calibro di Egan Bernal (vincitore Tour de France nel 2019), Michał Kwiatkowski (Campione del mondo 2014, vincitore Milano – Sanremo 2017) e Filippo Ganna, astro nascente del ciclismo italiano (ben 4 volte campione del mondo su pista nel 2016 – 2018 – 2019 e 2020 e attuale detentore del record del mondo di specialità).

Sui propri canali social uno dei giovani più promettenti del team inglese, Thomas Pidcock, ciclista su strada, ciclocrossista e mountain biker britannico (vincitore del Giro d’Italia under 23 nel 2020 e campione del mondo under 23 di cross country sempre nel 2020), ha postato le sue evoluzioni sui sentieri dell’entroterra dianese.

Il fatto che negli ultimi tempi sempre più atleti e squadre professionistiche abbiano scelto il territorio dell’entroterra dianese per i propri allenamenti, oltre ad essere una vetrina promozionale importantissima, è senza dubbio motivo di orgoglio per tutti i Comuni del Golfo Dianese e per Dianese Outdoor ASD e Up & Down Free Ride ASD che stanno collaborando e portando avanti il progetto “Dianese Outdoor” legato alla rete sentieristica su tutto il territorio, grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Diano Marina e degli Enti del Tavolo di Concertazione per la gestione dell’Imposta di Soggiorno.

Da segnalare che, sulla scia di Diano Marina, anche il Comune di Diano Castello ha recentemente installato due bacheche con tutta la rete sentieristica del Golfo Dianese e a breve seguiranno altri Comuni.

Per maggiori info: www.dianeseoutdoor.com e le pagine social Instagram e Facebook “Dianese Outdoor”.