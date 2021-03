Sono saliti a 10 gli impiegati di un supermercato di Taggia positivi al Covid. Sono stati effettuati i tamponi su 132 dipendenti e 2 sono risultati positivi al test antigenico: saranno sottoposti al tampone molecolare. Il supermercato resta aperto e, per il medico aziendale, Leandro Faraldi, non ci sono pericoli per i clienti, dato che la struttura è stata sanificata. Cinque sono, invece, i positivi al Covid in un frantoio di Imperia.

Correlati