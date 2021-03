Dopo un primo tempo senza emozioni la Sanremese ha accelerato nella ripresa e si è imposta per 2-0 sul Saluzzo al “Comunale”. I gol, che sono valsi l’undicesima vittoria stagionale, sono stati realizzati da Vita al 16′ del secondo tempo e da Gagliardi al 34′. I matuziani in questo modo scavalcano l’Imperia e agganciano il Sestri Levante, portandosi al 6° posto ad una sola lunghezza dalla zona play-off. Domenica prossima è in programma un altro match contro una rivale di bassa classifica, al “Coppi” di Tortona con il Derthona.

