E’ terminata senza reti la prima frazione di gioco del match tra Sanremese e Saluzzo al “Comunale”, sfida valida per la sesta giornata di ritorno del girone A di serie D. Pochissime le occasioni da rete nel primo tempo, i matuziani hanno sfiorato il gol solo in due occasioni con Gagliardi e Vita. Al momento la Sanremese resta all’ottavo posto in classifica, a 3 punti di distanza dalla zona play-off.

