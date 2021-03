I familiari di altri due pazienti ricoverati nel reparto di pneumologia ‘Maragliano’ al Policlinico San Martino di Genova dove si è creato un focolaio di Covid e dove lavora una infermiera no vax, risultata poi positiva assieme a un collega e a un oss vaccinati con la prima dose Pfizer, hanno presentato denuncia ai Carabinieri del Nas. La procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la morte di un imprenditore di 79 anni, risultato positivo al Covid con un test post-mortem.

Correlati