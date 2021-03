BOLLETTINO Coronavirus Liguria DEL 21 MARZO 2021

Casi totali da inizio emergenza = 85.139 (+380)

Attualmente positivi = 6.566 (+106) 645 (-5) in ospedale (di cui 59 in terapia intensiva / TI, -6) 5.306 in isolamento domiciliare (+40)

Dettaglio 458 nuovi casi per residenza:

IM: 77

SV: 84

GE: 201 (di cui 167 di Asl3, 34 di Asl4)

SP: 16

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2