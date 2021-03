Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. Sanremese-Saluzzo, gara valida per la venticinquesima giornata, in programma domenica 21 marzo alle ore 15 allo stadio Comunale, sarà diretta da Gianmarco Vailati di Crema. I collaboratori di linea saranno Andrea Manzini di Voghera e Bruno Galigani di Sondrio.

