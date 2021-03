Jasper Stuyven, belga della Trek Segafredo ha vinto, a sorpresa, la Milano-Sanremo numero 112. Il 28enne Stuyvien è arrivato per primo sul traguardo di via Roma precedendo Caleb Ewan, Wout Van Aert (vincitore nel 2020), Peter Sagan e Mathieu van der Poel. Per Stuyven è il primo successo in carriera in una Classica Monumento. Sonny Colbrelli, giunto ottavo, è stato il primo degli italiani.

