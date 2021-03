Jasper Stuyven, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Non riesco ancora a credere di aver vinto la Milano-Sanremo! All’ultimo km, proprio prima dell’ultima curva, ho provato a recuperare un attimo, poi ho lanciato la mia volata. Dopo la discesa del Poggio avevo visto che c’erano ancora dei velocisti, ho capito che dovevo provare ad anticiparli e così ho fatto. Non è stata una strategia pensata prima della partenza ma piuttosto il mio istinto. È incredibile, non riesco a trovare le parole!”

RISULTATO FINALE 1 – Jasper Stuyven (Trek – Segafredo)- 299 km in 6h38’06” alla media di 45.064 km/h 2 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) s.t. 3 – Wout van Aert (Jumbo-Visma) s.t. 4 – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) s.t. 5 – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) s.t.

Jasper Stuyven (Trek – Segafredo) ha vinto la 112a Milano-Sanremo presented by Eolo, prima Classica Monumento della stagione, davanti a Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Wout van Aert (Jumbo-Visma).