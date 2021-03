“Da martedì al Gaslini di Genova comincerà anche la vaccinazione dei pazienti affetti da fibrosi cistica. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per proteggere le persone più fragili. In tal senso, la Lega aveva presentato un’interrogazione in Regione Liguria con il collega consigliere Alessio Piana e, come presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, da tempo avevo seguito la vicenda che nella nostra regione riguarda 185 fibrocistici (56 di età minore di 16 anni e 129 over 16). Siccome i vaccini anti Covid, al momento, possono essere somministrati soltanto agli over 16, sarà presa in considerazione pure la platea dei genitori ‘caregiver’ dei piccoli pazienti”.

Lo ha dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto.