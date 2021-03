Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha incontrato oi rappresentanti dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Liguria: il presidente della Federazione regionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova Alessandro Bonsignore, il vice presidente della Federazione regionale e presidente dell’Ordine di Savona Luca Corti e il presidente dell’Ordine di Imperia Francesco Alberti.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti dell’Ordine hanno fornito al presidente Toti un elenco di medici e odontoiatri che si sono messi a disposizione come volontari per la campagna vaccinale e potranno quindi intervenire per effettuare le vaccinazioni in supporto alle farmacie e negli hub che saranno attivati nelle prossime settimane. In particolare, si tratta di 183 professionisti in provincia di Genova (Asl3 e Asl4), circa 60 professionisti in provincia di Savona (Asl2), una trentina nell’imperiese (Asl1). Nei prossimi giorni verrà fornita la disponibilità per il territorio spezzino.

Regione Liguria si impegna a garantire loro la copertura assicurativa per l’attività svolta nell’ambito della campagna vaccinale.

Correlati