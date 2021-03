La proprietà, i dirigenti, lo staff tecnico e i compagni di squadra partecipano con immenso dolore al grave lutto che ha colpito l’attaccante biancoazzurro Roberto Convitto per l’improvvisa scomparsa nella notte della cara madre Vincenza Lo Cascio.

