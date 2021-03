“La cura dell’entroterra rappresenta la continuità con le nostre radici e un tassello fondamentale per la tutela dell’ambiente: per questo è tra le priorità di Regione Liguria. Grazie ai contributi europei per 380 mila euro inerenti al Bando Psr è oggi possibile ad Aquila d’Arroscia, insieme al sindaco Tullio Cha, presentare il progetto di una nuova strada forestale, che dalla frazione di San Giacomo porterà per 3 km di lunghezza a Nasino (in Valle Pannavaira), e inaugurare tutta l’ attrezzatura specializzata comprensiva di un potente trattore che servirà per la cura delle aree naturalistiche”. Lo ha dichiarato nella visita odierna ad Aquila d’Arroscia Alessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra.

Correlati