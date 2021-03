La prossima tappa del programma di restauro della città riguarderà le facciate esterne del Palazzo Carnolès, mentre altri cantieri sono già pianificati, come la Cappella Saint-Jacques, e quelle dei penitenti bianchi e neri.

Sono stati eseguiti lavori di rifacimento dei paramenti, oltre a intonaci con finitura a calce. L’intera sfida di questa operazione è stata trovare intonaci resistenti nel tempo agli assalti dell’umidità. Prima ancora della posa di questi intonaci è stata realizzata una dissalazione delle pietre con acqua demineralizzata per ridare alle rampe un sontuoso colpo di lucentezza.

Questo edificio atipico, la cui parte alta, classificata come Monumento storico, risale alla metà del XVIII secolo è stato completamente e minuziosamente restaurato.