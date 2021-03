Per il forte vento hanno ripreso a bruciare le alture di Sanremo in località Villetta, dove già ieri le fiamme avevano divorato diversi ettari di vegetazione. Stamani sono intervenuti anche un Canadair ed un elicottero. Un’abitazione è minacciata dalle fiamme. Se il fronte dovesse avvicinarsi troppo, potrebbe essere sgomberata.

