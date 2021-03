Secondo l’osservatorio nazionale dell’Inps in Liguria sono 30.173 le persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza a febbraio. Per quanto riguarda la provincia di Imperia il reddito è stato dato a 5.884 persone per 589,83 euro al mese (la cifra in assoluto più alta in tutte le province del nord e centro Italia). In totale i nuclei familiari coinvolti in Liguria sono 15.199 per un importo medio mensile di 541, 88 euro: in tutto il Nord Italia solo il Piemonte eroga una cifra superiore.

