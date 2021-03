“Tecnologico, smart e innovativo. Si presenta così il progetto ‘OliOliva Digitale’, condiviso da Regione Liguria e nato dalle idee di rilancio della Camera di Commercio Riviere di Liguria (attraverso l’Azienda Speciale Riviere di Liguria), per favorire una piazza online di contatti e relazioni che supporti concretamente le eccellenze agroalimentari a partire dall’olio extravergine sino a incentivare la conoscenza approfondita del territorio di riferimento”. Così il vice presidente e assessore all’Agricoltura, Promozione e Marketing Territoriale Alessandro Piana intervenuto oggi all’incontro online di OliOliva Digitale, che si dovrebbe realizzare entro giugno, per dare continuità a un evento trainante a livello locale e nazionale.

Imperia, progetto “OliOliva Digitale” per valorizzare le eccellenza e il territorio