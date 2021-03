Un 45enne di Imperia è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Polizia postale e della Procura di Catanzaro incentrata sulla pedopornografia su Internet. Oltre cento le persone indagate in Italia, di cui tre arrestate in flagranza di reato. Nella casa del 45enne imperiese i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso materiale legato alla pornografia minorile, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

