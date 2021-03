L’indice Rt della Regione Liguria questa settimana è attestato a 1,01 nella parte bassa della configurazione della zona arancione, restando così in area di “rischio moderato”. “Siamo di uno 0,1 arancioni, al bordo tra giallo e arancioni. Se non fosse che il giallo non esiste per decreto fino a Pasqua” dice il Presidente della Regione Giovanni Toti.

