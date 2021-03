“Ben conosciamo l’impegno con cui da sempre don Luca si pone a fianco di chi è più fragile, un impegno che in quest’ultimo anno è divenuto ancora più forte; con il nostro piccolo aiuto vogliamo partecipare alla sua opera e ringraziarlo per il sostegno, continuo e concreto, alla comunità.” hanno commentato il Sindaco Ingenito e l’Assessore Gnutti nel corso dell’incontro, che ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Garnier.​

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta