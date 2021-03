Un bambino di 10 anni di Rezzoaglio (Genova) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini in seguito ad ustioni. Stava giocando con liquido infiammabile e con un accendino, quando una fiammata gli ha incendiato la tuta che indossava provocandogli ustioni su tutto il corpo. Il piccolo è stato intubato e la prognosi è riservata.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta