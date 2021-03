Quattro brani cantati in italiano, e lanciati dal Festival Sanremo 2021, entrano nella Billboard Global Excl. U.S., che considera i 200 pezzi più ascoltati in streaming e venduti in digitale al mondo, esclusi gli Usa. Al numero 100 c’è “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez, con 11,4 milioni di stream e 3.300 download. Al 106 i Maneskin, con “Zitti e buoni”, 11,1 milioni di stream e 3.500 download. “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino e “Voce” di Madame sono rispettivamente numero 120 e 146.

