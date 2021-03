L’Asl1 Imperiese informa il personale scolastico che avrebbe dovuto ricevere la vaccinazione tra sabato 20 marzo e domenica 21 marzo, che sono automaticamente prenotati per il prossimo fine settimana, quello del 27 e 28 marzo. I vaccinandi quindi, si potranno presentare all’orario e sede vaccinale stabilita nella precedente prenotazione e ricevere il vaccino.

Vaccinazioni del personale scolastico in provincia di Imperia, si riprende il 27 e 28 marzo