A Triora nasce il bando dell’iniziativa “Una casa a un euro”. Si possono acquistare immobili al prezzo simbolico di un euro, impegnandosi a presentare entro 6 mesi un progetto di ristrutturazione e terminando i lavori di recupero entro un periodo massimo di 4 anni dalla stipula del contratto. L’iniziativa nasce dalla volontà di recuperare vecchi edifici dismessi del centro storico, che potrebbero essere soggetti a problemi di stabilità. Il Comune rintraccia i proprietari degli immobili abbandonati. Molti, magari avendoli ricevuti in eredità e non avendo i soldi per sistemarli, sarebbero disposti a cederli a chi voglia ristrutturarli.

