“Visto che me lo state chiedendo in tanti, voglio essere chiaro una volta per tutte. Quando sarà il mio turno, sarò in prima linea per vaccinarmi con AstraZeneca. Mi fido della scienza e il vaccino resta la nostra arma più preziosa per combattere il virus. E sconfiggerlo”, così scrive il Presidente Toti su Twitter.

