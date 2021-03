Terremoto in Algeria di 6.2 magnitudo poco Dopo l’una di questa notte. La scossa in mare a 13 km di profondità è stata avvertita anche in provincia di Imperia in particolare a Ventimiglia dov’è numerose persone stanno segnalando anche sui social di aver sentito la scossa. Per saperne di più http://terremoti.ingv.it/

