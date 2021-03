Domani, venerdì 19 marzo, alle 15.30 a Riva Ligure nella chiesa di San Maurizio saranno celebrati i funerali dell’insegnante Antonello Ascheri, mancato a soli 57 anni. Lascia la sorella Bianca ed i nipoti Paolo e Giulia. Ascheri, consigliere comunale negli anni ’90, insegnava religione alla scuola Asquasciati di Sanremo, a Riva Ligure aveva insegnato catechismo ed era educatore dell’Azione cattolica, come ricorda Marco Corradi su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta