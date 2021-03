Dopo circa due anni di lavoro si è completata ed è in libreria da alcune settimane “La costellazione del gatto“, il nuovo originale romanzo dello scrittore sanremese Dario Daniele. Un racconto avvincente, unico nel suo genere, che sta destando grande interesse e curiosità con notevoli apprezzamenti sia dai lettori che dalla critica.

Edito da Leucotea di Sanremo “La costellazione del gatto” è un romanzo molto originale in tre parti (trilogia felina), che si rivolge a giovani e adulti, e racconta uno straordinario viaggio che attraversa la crescita dei due protagonisti.

I due ragazzi-gatti vivono avvincenti avventure, si amano, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Leonardo confiderà a Sara il terribile segreto che nasconde in fondo al cuore. Sullo sfondo appare un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, un mondo tutto da scoprire che alimenta sempre più il desiderio di viaggiare e di conoscere. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra realtà e fiaba sia spesso sottile…

Molti i temi affrontati dall’autore: l’amore per la natura e gli animali, i viaggi e l’avventura, il fascino delle piccole cose, i misteri della vita, il diritto alla bigenitorialità dei bambini, il tutto raccontato utilizzando uno strumento molto potente: la fantasia e la fusione tra realtà e fiaba.

Altri temi assai delicati, come il suicidio adolescenziale, vengono sfiorati con estrema sensibilità e senza alcuna pesantezza.

“Questo è un romanzo che mi ha molto coinvolto, nel quale ho cercato di inserire il mio mondo immaginario, e le esperienze che ho vissuto. Credo che il lettore possa appassionarsi, pagina dopo pagina, al racconto, e affezionarsi ai due protagonisti, fino al finale, che non posso rivelare, ma che certamente sorprenderà…”, racconta l’autore Dario Daniele.

La copertina, davvero magnifica, è stata realizzata dall’artista Paolo Pinto.

E’ stato prodotto anche un breve ed emozionante booktrailer visibile su Youtube (la costellazione del gatto – booktrailer) al link www.youtube.com/watch?v=6UE77TtV2yY.

Chi è Dario Daniele

Dario Daniele insegna presso scuole secondarie superiori. Ha un figlio, Edoardo. Ambientalista storico e viaggiatore fin da giovanissimo, si occupa di cooperazione internazionale nell’ambito dell’organizzazione Assefa Onlus (www.assefa.org), di cui è tra i volontari. E’ autore di una decina di pubblicazioni, tra saggistica e narrativa, e di alcune commedie teatrali. Da alcuni anni si occupa della tutela del diritto alla bigenitorialità dei bambini (cioè il diritto dei figli di potersi sempre relazionare con la mamma e il papà) e della parità genitoriale nelle situazioni di genitori separati.

I diritti d’autore dei suoi libri, sempre interamente devoluti, hanno finanziato numerosi progetti di sviluppo in India, Africa e America Latina.

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina Facebook dedicata ‘I libri di Dario Daniele’, all’indirizzo www.facebook.com/dario.daniele.books.