I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Dr. Alberto Lari, hanno individuato un’associazione a delinquere dedita allo sfruttamento della manodopera (c.d. “caporalato”), alla frode fiscale, al reimpiego di capitali illeciti e all’autoriciclaggio, che avrebbe sfruttato migliaia di lavoratori impiegati nei settori della logistica e dei servizi alle imprese, conseguendo ingenti profitti illeciti nell’ordine di circa 23,5 milioni di euro a titolo di retribuzioni e contributi non versati.

Le indagini, svolte nell’ambito dell’operazione “Mecenate”, originano dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette, riguardanti un imprenditore originario di Arma di Taggia, a capo di un gruppo societario specializzato nei servizi di logistica e pulizie.

Dagli accertamenti bancari emergeva, fin da subito, la complessa struttura operativa del gruppo, composta da numerosi soggetti imprenditoriali (una trentina circa), frammentata ed articolata su due livelli: un primo livello costituito da cooperative prive di qualsivoglia profilo mutualistico, nelle quali erano inquadrati gli oltre 1.300 lavoratori impiegati su tutto il territorio nazionale; un secondo livello costituito dallo “schermo” di società di capitali affidate a fiduciari e/o prestanome, che appaltavano i servizi richiesti.

Una struttura, questa, che avrebbe consentito al principale indagato di generare nel tempo illeciti e rilevanti proventi, reimpiegati in epoca recente in attività economiche sulla piazza di Sanremo.

Dalle successive indagini, eseguite da un team investigativo formato da finanzieri delle Compagnie di Sanremo e Ventimiglia, emergeva che i lavoratori delle cooperative venivano “reclutati” concordando la sola retribuzione oraria, già di per sé inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di settore (mediamente la retribuzione corrisposta era inferiore rispetto a quella prevista nella misura del 30/40%) ed impiegati in turni di lavoro prolungati anche oltre l’ordinario, con la violazione sistematica della normativa in materia di orario di lavoro e privi di qualsivoglia forma di assenza retribuita.