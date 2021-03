I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, svolta 24 ore su 24, hanno effettuato nei giorni scorsi due interventi di particolare rilievo.

Nel corso del primo intervento, una pattuglia della Compagnia di Imperia sventava un tentativo di suicidio da parte di un soggetto psicologicamente fragile. In particolare, la pattuglia operante notava, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi, nei pressi dell’ospedale del capoluogo, un ragazzo, in piedi su una transenna posta alla base di un albero di pino, il quale, armeggiando con una corda di colore bianco penzolante da un ramo, stava avvicinando il capo ad un cappio creato all’estremità della corda stessa.

Intuite le intenzioni del giovane, i finanzieri, in quel momento impegnati in un servizio di controllo del territorio in quella zona, si precipitavano tempestivamente verso il ragazzo per farlo desistere dall’insano gesto dapprima parlandogli e poi, successivamente, afferrandolo per i vestiti e tirandolo giù dalla transenna. Veniva richiesto immediatamente l’intervento del personale sanitario presente al Pronto Soccorso dell’Ospedale e il personale medico, notando anche un forte stato confusionale nel soggetto, ne disponeva il ricovero a seguito di T.S.O. presso lo stesso nosocomio.

I finanzieri contattavano tempestivamente un parente che si recava in Ospedale per assistere il ragazzo.

Nel secondo intervento, avvenuto nella serata del giorno successivo e anch’esso operato dalla Compagnia di Imperia, su attivazione della Sala Operativa del Comando Provinciale, le Fiamme Gialle intervenivano in un condominio, in Porto Maurizio, per placare un’accesa lite tra diversi soggetti, appartenenti a due nuclei familiari legati da vincoli di parentela.

L’intervento dei militari permetteva, sul momento, di riportare la calma tra le due famiglie. Tuttavia, successivi tempestivi accertamenti consentivano di acquisire circostanziati





elementi in ordine a ripetuti precedenti episodi di minacce, anche a mano armata, maturati in un contesto caratterizzato da forti contrasti familiari.

Considerato che uno dei soggetti coinvolti nella disputa familiare aveva nella propria disponibilità diverse armi da fuoco, seppur regolarmente denunciate, e tenuto conto del crescente clima di tensione in atto, allo scopo di evitare più gravi conseguenze, i finanzieri della Compagnia di Imperia effettuavano una perquisizione della sua abitazione, sequestrando 5 fucili, munizionamento vario, circa 500 grammi di polvere da sparo e numerosi pallini di piombo.

Il proprietario delle armi e sua moglie venivano denunciati alla Procura della Repubblica di Imperia per i reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti in famiglia) e 612 (minacce aggravate dall’uso di armi) del codice penale. Il sequestro veniva poi convalidato dal P.M. di Turno, Dr.ssa Veronica Meglio.