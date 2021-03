Oggi, 18 marzo 2021 decorre il primo anniversario in memoria delle vittime del Coronavirus: al fine di onorare quanti hanno perso la vita a causa del Covid, il Comune di Ventimiglia, in questa triste giornata, ha esposto a mezz’asta il tricolore alla presenza del Sindaco Gaetano Scullino e del Presidente del Consiglio Andrea Spinosi, in rappresentanza di tutta l’amministrazione, osservando un minuto di raccoglimento, per ricordare quanto accaduto e lanciare un messaggio di coesione e speranza per il futuro.

