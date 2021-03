Due nuovi focolai hanno visto la mobilitazione dell’Asl 1. I nuovi positivi riguardano a Sanremo l’albergo “Eletto” (contagiati i titolari e due camerieri) e 7 operatori nel “Conad” a Taggia (con 130 dipendenti che saranno sottoposti a tampone). In provincia di Imperia da inizio pandemia sono oltre 11 mila i contagi, più del 5% della popolazione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Coronavirus, due nuovi focolai in un albergo a Sanremo e in un supermercato a Taggia