Anche in provincia di Imperia il fenomeno dell’abbandono scolastico, per le restrizioni a cui è costretta la scuola, colpisce le famiglie socialmente deboli. Non tutte possono permettersi di spendere in computer o tablet per seguire le lezioni da casa. “Abbiamo riscontrato larghe fasce di dispersione scolastica soprattutto nelle classi 1ª e 2ª Superiori” dice Luca Ronco, preside del Ruffini di Imperia e dell’Istituto comprensivo di Arma, a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

