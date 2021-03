A La Spezia avevano interrotto più volte la Messa con urla e bestemmie, e una volta identificati e portati in questura si sono detti dispiaciuti e pronti a chiedere scusa al sacerdote, ma questo non gli ha evitato la denuncia. Due studenti, di 19 e 20 anni, sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile della polizia. I due sono stati denunciati per il reato di turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa, reato punito con la reclusione sino a 2 anni.

