A Sanremo un clochard è stato trovato senza vita in un capanno in una spiaggia privata di Pian di Poma. A trovare il corpo dell’uomo è stato un addetto allo stabilimento balneare “Levi Beach”. Inizialmente ieri non si trovava un carro funebre disposto a fare il trasporto al cimitero, perché il Comune non ha prorogato il servizio per le persone indigenti. Le impronte digitali potrebbe consentire di identificare l’uomo, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

