THE MALL LUXURY OUTLETS

CELEBRA

L’AMORE PER I PAPÀ

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica.

Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note.

(Markus Zusak)

Dal 17 al 19 marzo The Mall Sanremo festeggiano i papà di tutto il mondo con un’iniziativa speciale ispirata a un’antica consuetudine del passato.

Le serre degli esclusivi Outlet del Lusso si trasformano in botteghe di abili calzolai dove concedersi un momento per farsi lustrare le scarpe.

Il laboratorio italiano di pelletterie Isachri, partner dell’evento, fornirà un trattamento personalizzato agli ospiti e condivide, in anteprima, alcune delle regole fondamentali per pulire al meglio le proprie scarpe:

“Scegliere la cera giusta dando la giusta attenzione ai colori, utilizzare un panno morbido, ancora meglio in seta; non usare mai l’acqua e mantenere le scarpe idratate: una crema nutriente almeno una volta a settimana. Per finire dare sempre un colpo di spazzola prima di andare a letto”

Un forte richiamo alla storia e alla tradizione italiana, un’esperienza nel mondo dell’eleganza maschile. Infine, un cadeau a tema per lasciare un ricordo della giornata trascorsa e permettere a chiunque di riservarsi un momento di relax nella propria quotidianità.

Con questi allestimenti The Mall Sanremo

conferma il legame con il territorio e le tradizioni

trasformando un’usanza italiana in un’esperienza unica per i clienti.

Correlati