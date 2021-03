Ha evitato il carcere scegliendo la libertà vigilata che però prevede il raddoppio della pena: da 10 a 20 mesi, per una condanna legata a false dichiarazioni. Franco Spalletta è di fatto “prigioniero” a Tavole, frazione di Prelà, dato che non può lavorare. La situazione è paradossale tanto che l’uomo potrebbe rinunciare alla libertà controllata e farsi arrestare, così la pena sarebbe dimezzata, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati