La Polisportiva Vallecrosia Academy ha deciso di sospendere gli eventi in programma per la giornata di sabato 20 marzo per unirsi al dolore della famiglia di Manuel Cesarini. Nel rispetto della commemorazione che verrà celebrata sabato, visto il difficile momento che sta affrontando la famiglia e in segno di solidarietà e vicinanza alle società del Ventimiglia Calcio e dell’Us Camporosso, la Polisportiva Vallecrosia Academy ha scelto di rimandare al 27 marzo le attività previste.

