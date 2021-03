Hanno detto di aver organizzato una cena per commemorare un connazionale morto, in spregio delle norme anti contagio. A Genova la polizia locale ha multato i 20 commensali, tutti romeni. Ai poliziotti hanno spiegato che stavano facendo una veglia funebre. Gli agenti hanno trovato oltre alle 20 persone, anche bambini alcuni anche molto piccoli.

Organizzano una cena per commemorare un amico morto: 20 persone multate