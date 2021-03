La pandemia da Coronavirus arretra in provincia di Imperia. L’incidenza dei nuovi casi settimanali (dal 9 al 16 marzo) è di 166 ogni 100 mila abitanti (153 in Liguria) per un totale di 354 casi. Per la prima volta, dopo parecchie settimane, un numero inferiore a quelli che si sono avuti nelle province di Savona e di Genova, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

