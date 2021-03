I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Bordighera”, diretto dalla Antonella Costanza, oggi, in occasione di questa giornata, hanno reso omaggio alla bandiera intonando l’Inno di Mameli, allo scopo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

Il 17 marzo si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, una festa in occasione della ricorrenza del giorno in cui, 152 anni fa, è stato proclamato il Regno d’Italia.