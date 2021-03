Gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Bordighera, diretto dalla Dottoressa Antonella Costanza, hanno celebrato la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Le classi della Scuola Primaria dei plessi Edmondo de Amicis, Rodari e Maria Primina hanno partecipato con attività didattiche, letture a tema sulla nascita del nostro inno, riflessioni sul periodo storico prima dell’unità d’Italia, sui passi che hanno portato alla nascita del nostro paese e sul significato della bandiera. I bambini sono stati invitati alla discussione, alla riflessione e alla condivisione del proprio pensiero. Alle 12 di oggi le voci degli alunni della Scuola Primaria Edmondo de Amicis si sono levate all’unisono cantando l’inno di Mameli, ognuno nella propria aula, ognuno con la mascherina, ma idealmente vicini. Nei corridoi sono risuonate le voci a ricordo di un momento tanto importante. La giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera è stata così occasione da cogliere al volo per diffondere tra i piccoli alunni, cittadini del futuro, quel doveroso senso di appartenenza a una comunità, sentimento di particolare importanza specie nel complesso periodo storico che la società contemporanea sta vivendo, con seri rischi di frammentazioni e divisioni sociali. Ricordare anche alle generazioni future l’importanza dei simboli e delle proprie radici è compito della scuola, così come l’insegnamento e la formazione degli italiani di domani.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta