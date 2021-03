Alcune lamiere sono cadute oggi dal viadotto ‘Bisagno’ in A12, dove si trova un cantiere per le manutenzioni, a causa del forte vento. I vigili urbani hanno chiuso la sottostante via delle Gavette. Pavimental, che cura le manutenzioni per Aspi, ha subito avviato le procedure per rescindere il contratto con la Sadis Ponteggi, società appaltatrice specializzata nel montaggio e nella gestione di ponteggi.

«Sono subito corso alle Gavette dove è crollata una delle impalcatura del viadotto Bisagno. Le persone che vivono nel quartiere delle Gavette hanno il diritto di stare nella propria casa senza temere di poter morire ogni giorno perché gli cade qualcosa in testa o di comprarsi un’altra casa con un indennizzo», così Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa.

«Oggi, dopo l’ennesimo crollo, i cittadini chiedono a Bucci di fare un sopralluogo immediatamente. Condividiamo la loro richiesta. Noi ci siamo, siamo al fianco dei cittadini e vogliamo rispondere alle loro legittime richieste. Eravamo venuti a fare un sopralluogo proprio dieci giorni fa e avevamo incontrati i residenti. “Abbiamo paura”, ci avevano detto, “le impalcature sono instabili”. Avevano ragione. Provate a immaginare cosa vuole dire vivere sotto un ponte in queste condizioni; un ponte da cui cade ogni giorno qualcosa: dai bulloni, alle impalcature».

