Forte di una trentennale esperienza maturata sia in Italia che all’estero, Michele Empìreo, ha aperto, ad Arma di Taggia, (IM) due saloni di bellezza all’interno dei quali i particolari vengono curati in ogni dettaglio sfruttando il connubio fra la professionalità e la qualità dei prodotti, studiando le esigenze di ogni singola persona per comprendere a fondo le necessità della cute e del capello.

Così, in attesa di essere nominato “Ambasciatore” dell’Oreal, Michi, come viene familiarmente chiamato, assieme al suo staff, cerca di curare al meglio l’immagine della clientela con tagli personalizzati adeguati ai diversi tipi di tratti somatici, in modo da evidenziare i lineamenti del viso, per arrivare a far sentire la persona “unica” nel suo modo di apparire.

Sino ad ora per i servizi di Parrucchiere Donna e Uomo e Barber Shop nei due locali in vico Vivaldi ad Arma di Taggia sono state, e vengono tuttora utilizzate, linee di prodotti altamente professionali di aziende leader nel settore, che meglio rispondono alle esigenze lavorative, ma anche in questo campo ci sono novità. Dopo aver tastato il terreno con una produzione limitata, tutta sua, andata letteralmente a ruba, Michele Empìreo si lancia nell’e-commerce ed oggi alla luce di questi nuovi progetti ecco la nuova linea di prodotti che tocca il settore specifico tricologico, Leave-on (prodotti per il fissaggio e la messa in piega, fialoidi attività specifica nutriente, fortificante, coadiuvante la caduta) e Rinse-off (shampoo, balsami, impacchi).

Cosa contiene dunque questa linea di cosmesi naturale? Beh, questo è il segreto di Michi e Giò che, forti della loro esperienza trentennale, hanno impiegato ben tre anni in ricerche e test, prima di arrivare alla fine di un processo artigianale di alta qualità. Come tutti i prodotti le varie linee uomo, donna e bambino necessitano di divulgazione affinché il potenziale consumatore ne venga a conoscenza. I prodotti vengono lavorati e selezionati dal laboratorio di ricerca artigianale LAB EMPIREO 33, con una produzione di alta qualità, tutta certificata ed a serie limitata! Dai laboratori di ricerca LAB EMPIREO 33 nascono infatti diversi prodotti, tra cui scegliere a seconda delle esigenze e caratteristiche individuali, microbiologicamente e dermatologicamente testati, che vengono impiegati anche nei saloni di bellezza, su richiesta della clientela. Tanti servizi e tante offerte, per la propria clientela che viene seguita e coccolata passo dopo passo.

Stiamo parlando di trattamenti alla cheratina, shampoo alla lavanda, melaleuca, all’olio d’oliva. Affacciandosi al mondo del commercio su internet si sono aperti nuovi mercati che stanno dando molta soddisfazione perché non parliamo solo di acconciature, ma di estetica. Anche in questo caso si tratta di studi per le donne, maturati nel tempo, studiando, con equipe di chimici, la dermocosmesi dei visi. Con la sensibilità acquisita dalle donne ecco arrivare una collezione unica come acido ialuronico corpo, viso, contorno occhi, siero ialuronico viso, corpo, contorno occhi, bava di lumaca, ed una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ispirandosi così alla bellezza nella sua totalità. Un modo semplice, ma intelligente, per rendere la cosmetica accessibile a tutti migliorando la piacevolezza, il sentirsi in forma, e l’estetica dei clienti che diventano presto degli amici.

Ma dove si può trovare tutto questo. Il consiglio è quello di rimanere collegati alle pagine social Empireo33, per scoprire le novità ed avere accesso al Marketplace, oppure, in alternativa, contattare il 0184/84.3642.