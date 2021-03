Due trentenni francesi che da Antibes si sono recati in camper fino a Diano Marina per la prima tintarella hanno ricevuto dalla polizia locale una multa di 500 euro a testa, comprensivo della maggiorazione prevista per chi si sposta con un veicolo, e invitati a tornare in Francia. I due sono stati sorpresi stamani sul lungomare dalla Polizia Locale, pochi minuti dopo che avevano aperto le sdraio.

