L’Agenzia Italiana del Farmaco ha deciso di sospendere in via precauzionale le vaccinazioni con AstraZeneca. Si attendono I pareri dell’ EMA. La decisone segue quella presa da altri paesi europei , ultima in ordine temporale la Germania, di sospendere le vaccinazioni con Astra Zeneca Dopo I casi sospetti avvenuti nei giorni scorsi

