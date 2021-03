Sono 62.600 su 170 mila gli studenti liguri in Dad, con 6500 docenti su 20 mila insegnanti. Questo il dato fornito dalla direzione scolastica della Liguria. Un periodo difficilissimo per la scuola anche se in Liguria “le scuole del primo ciclo, se escludiamo qualche quarantena, sono tutte in presenza” afferma il direttore dell’ufficio scolastico regionale Ettore Acerra.

