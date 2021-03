Il primario di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, dopo il caso del nella pneumologia dove è in servizio una infermiera “No vax” risultata positiva insieme ad altre 13 persone: “La nostra prima missione è quella di non cagionare sofferenza, il famoso “primum non nocere”. Chi tra noi sanitari non si vaccina, potendo provocare una infezione, disattende ad un nostro dovere. Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano. La politica batta un colpo su quest’argomento”.

Correlati