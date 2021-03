Un treno cisterna diretto in Francia è deragliato nei pressi della stazione di Ventimiglia. Fortunatamente era vuoto ( adibito al trasporto di ossido di etilene) non si registrano feriti il traffico ferroviario risulta bloccato . Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale delle ferrovie . Da capire le cause del deragliamento

