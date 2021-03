Marvin Hagler aveva 66 anni era stato campione del mondo dei pesi medi dal 1980 al 1987. Considerato uno dei più grandi campioni di sempre del pugilato aveva difeso il titolo in un combattimento disputato a Sanremo nel 1980 contro Obelmaias .

Marvin Hagler soprannominato dai fan The Marvelous ( il meraviglioso) è deceduto inaspettatamente nella sua abitazione in New Hampshire. La notizia è stata diffusa dalla moglie.